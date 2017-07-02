Многотысячный митинг в Гамбурге

Тысячи демонстрантов в Гамбурге вышли на акцию протеста против G20. Митингующие потребовали активизации мер по охране климата, справедливой глобализации и более демократичного процесса принятия политических решений, передает DW.

По данным полиции, в манифестации приняли участие порядка 8000 человек. Ее организаторами выступили профсоюзы, гражданские объединения, НПО, организации по защите окружающей среды.

Саммит G20 пройдет 7—8 июля. По данным СМИ, в ходе двухдневного мероприятия ожидается проведение еще порядка 30 демонстраций с участием граждан разных стран и международных организаций. Власти ФРГ ожидают, что среди активистов будут от 7 000 до 8 000 тысяч «готовых к насилию» представителей крайне левых немецких и иностранных движений, отмечает СМИ.