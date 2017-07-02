Китай обвинил США в провокации

МИД КНР выразил протест в связи с заходом эсминца США USS Stethem в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) Южно-Китайского моря, которые Пекин считает своими. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление китайского МИД.

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что действия эсминца США являются серьезной политической и военной провокацией. Сообщается также, что военные корабли и истребители КНР сделали предупреждение эсминцу, направив к нему военные корабли и истребители.

В МИД подчеркнули, что США грубо нарушили суверенитет КНР и международное право. «США, прикрываясь знаменем "свободы навигации", в очередной раз направили военный корабль, который самовольно вошел в акваторию китайских островов Сиша, нарушив законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет Китая, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах», — говорится в заявлении ведомства.