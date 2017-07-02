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Вардан Арутюнян: «В Армении нет запрета на импорт из Азербайджана» снова о яблоках

Автор: Сюзан Джагинян, отдел Армении 

История с задержанием в Армении сначала партии яблок из Азербайджана, затем соды, соли, молока приобретает особый оттенок после заявления председателя Комитета государственных доходов Армении Вардана Арутюняна.

Как передают армянские СМИ, глава Комитета заявил, что в Армении нет запрета на импорт товаров из Азербайджана, просто это «моральный вопрос».

Вардан Арутюнян

Касаясь случаев импорта в Армению азербайджанских товаров, он подчеркнул: «Я несколько раз говорил - это неправильно». 

На вопрос о том, если импорт азербайджанских товаров произойдет с соответствующими документами, без нарушений, будет ли действовать запрет, Вардан Арутюнян ответил: «Сугубо с эмоциональной точки зрения, это неприемлемо. Сегодня эти люди понесли наказание».

Как напоминает «Новости Армении», недавно по делам об импорте яблок, соды, соли из Азербайджана были задержаны сотрудники таможенной службы в Армении.

Иными словами, получается, что хотя законодательного запрета на импорт азербайджанской продукции в Армению нет, о чем говорит и сам Арутюнян, но людей арестовывать по этим фактам можно, ибо это «с эмоциональной точки зрения неприемлемо».

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