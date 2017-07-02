Саакашвили вновь обвиняет. Это стало как бы вторым «я» экс-президента и экс-губернатора Одессы, ныне де-факто безработного Михаила Саакашвили.

На сей раз он пошел войной на своего бывшего сокурсника и благодетеля – нынешнего президента Украины Петро Порошенко. Причем по характеру обвинения можно сделать вывод, что компромат свой Мишико держал за пазухой не один год, ждал подходящего момента, чтобы выстрелить. И он настал. После того, как несколько дней назад заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, будучи в Тбилиси, заявил, что нельзя экстрадировать в Грузию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которому предъявлены обвинения по нескольким уголовным делам, так как он является украинским гражданином. И тут Мишико понесло.

Первым делом он публично обвинил украинского президента в том, что автопредприятие «Богдан», принадлежащее Порошенко, торговало с Абхазией после вооружённого конфликта с Грузией в 2008 году. Причем в качестве трибуны экс-президент Грузии воспользовался эфиром своей программы «Другая Украина» на телеканале ZIK.

Далее он сообщил пренеприятную новость о том, что нынешний президент Украины П. Порошенко в 2010-2014 годах будучи министром иностранных дел и министром экономики страны, являлся также владельцем завода «Богдан». Нехорошо-с…

Но что же экс-президент об этом так долго молчал? Помогал своему тогдашнему дружку П.Порошенко, получается?! И вот теперь М.Саакашвили в тоге обвинителя: «Я узнал информацию, которая мне непонятна. Она просто для меня отвратительна, мне гадко про это говорить. Так вот: с 2010 по 2014 годы в официальном отчёте компании тогдашнего министра экономики Порошенко написано, что «Богдан» экспортировал автобусы на оккупированную Россией Абхазию», - сообщил бывший президент Грузии, добавив, что П. Порошенко получал доход от «нелегальной, аморальной, антигрузинской и антиукраинской торговли».

Таким образом, делает трудноопровергаемый вывод М.Саакашвили, П. Порошенко нарушил международные законы, а также законы Украины и Грузии. Но это еще не все. Вот послушайте: «Под руководством этого человека СБУ шантажирует десятки и сотни честных украинских бизнесменов за торговлю с оккупированными территориями. И это в то время, когда руководитель Украины сам этим занимается».

После обвинительной части речи, как и положено, последовало требование к действующему президенту Украины дать разъяснения по высказанным фактам. П.Порошенко, разумеется, как и положено президенту, предпочел отмолчаться. Зато обыватели в Грузии и Украине с интересом ознакомились с сообщением абхазского информагентства Апсны-пресс, согласно которому подробно перечислялось, куда и сколько машин и троллейбусов отправлялись купленные у автотранспортного предприятия «Богдан». Причем в сообщении подчеркивалось, что этот бизнес начался осенью 2010 года и успешно продолжился позже, когда П.Порошенко стал уже президентом.

Очень возможно, что украинский президент по старой привычке приторговывает еще чем-либо другим. Но ведь они - Саакашвили и Порошенко были друзьями, вместе взялись демократизировать Украину. А тут… Отвратительно, гадко, не по-мужски, говоря словами того же экс-президента.