В Лос-Анджелесе поженились дочь российского бизнесмена Эльдара Османова и сын предпринимателя Альберта Авдоляна, пишут российские СМИ. Бракосочетание Лолиты и Гаспара состоялось 1 июля в Dolby Theatre, где традиционно проходит церемония вручения премии «Оскар». Ведущими на свадьбе были Ксения Собчак и Андрей Малахов. Гостей развлекали Светлана Лобода, Николай Басков, Стас Михайлов и Леди Гага.

Звезды по-максимуму скрывали свое участие в свадьбе, разве что чекинились в Лос-Анджелесе и показывали окрестности. Только Ксения Собчак не выдержала и запостила небольшой ролик в Инстаграм: "Не каждый день объявляю Леди Гагу!".

Свадьба действительно выглядела роскошно. На лестнице, украшенной огромными композициями, гостей встречали скрипачи, которые исполняли классическую музыку. Молодые, Гаспар и Лолита, выглядели настоящими победителями по жизни - платье невесты с нереальным шлейфом струилось по лестнице, как у самых крутых оскаровских номинанток. Среди гостей - ювелир Лори Родкин.

Позже Лори написала в соцсетях: "Я до конца не понимаю, я в России или Армении, или я на армянском шоу "Голос".

Сумма, потраченная на свадьбу, не раскрывается. Однако флористические композиции обошлись где-то в полмиллиона долларов, артисты - еще миллиона в два. Плюс аренда помещения, угощение, расселение гостей, платье невесты, и прочее.

В качестве приглашений на свадьбу гостям доставляли черные кейсы со статуэткой «Оскара» внутри, набором игральных фишек, ручкой и «золотой» пластиной с именами новобрачных, датой и местом проведения церемонии. В чемодан также был встроен экран, на котором проигрывалось видеоприглашение.

Стоит отметить, что Эльдар Османов является известным российским бизнесменом и владеет холдингом «Межрегионсоюзэнерго». Информации о состоянии Османова в открытых источниках нет, однако российские СМИ указывают на наличие финансовых проблем у его холдинга.

Что касается Альберта Авдоляна, то он работает в сфере телекоммуникаций, Forbes оценивает его состояние в 800 миллионов долларов.