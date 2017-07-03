Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций

Сборная Германии обыграла команду Чили в финале Кубка конфедераций и стала победителем турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на стадионе «Санкт-Петербург» в воскресенье, 2 июля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу немцев. Единственный мяч на 20-й минуте забил нападающий сборной Германии Ларс Штиндль.

Ранее в матче за третье место сборная Португалии обыграла мексиканцев в овертайме. Основное время завершилось вничью 1:1. Португальцы спаслись благодаря голу Пепе на 91-й минуте. На 105-й минуте победный мяч с пенальти забил Андре Силва.