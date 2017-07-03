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В Тбилиси горит крупнейший рынок

 

На улице Элиава в Тбилиси загорелись магазины одного из крупнейших рынков столицы, передает «Грузия Online».

Как отметили в Службе управления чрезвычайными ситуациями, возгорание произошло в секции автозапчастей.

«Горит трехэтажное здание, где продавались автомобильные запчасти, покрышки и краски. Пожаром охвачено до 600 квадратных метров площади», — пишет издание.

К месту происшествия прибыли 17 пожарно-спасательных бригад, а также несколько автомобилей скорой помощи.

На данный момент локализовать пожар не удалось.

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