Азербайджан создает группу в ПА ОБСЕ

Азербайджанские парламентарии инициируют создание в ПА ОБСЕ Группы поддержки Шелкового пути, сообщил в интервью БЕЛТА председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.

"Азербайджанские парламентарии инициируют создание в ПА ОБСЕ Группы поддержки Шелкового пути. Наша делегация выступит одним из ее учредителей. По замыслу, эта группа будет играть роль платформы для содействия взаимовыгодным экономическим и торговым отношениям", - рассказал Владимир Андрейченко.

Цель - содействие развитию транспортных коридоров, упрощению процедур торговли и перевозок, свободному и безопасному передвижению лиц, товаров, услуг и инвестиций.