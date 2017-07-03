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Американские самолеты облетели российскую базу

 

Американские военные самолеты совершили разведывательный полет рядом с военно-морской базой России в сирийском Тартусе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию порталов, отслеживающих передвижение военной авиации.

Уточняется, что разведку проводили противолодочные самолеты ВМС США P-8A Poseidon с бортовыми номерами 168756 и 168853, вылетевшие с авиабазы Сигонелла на Сицилии.

В течение дня они один за другим осуществили полеты вблизи сирийского побережья и российской базы в Тартусе. В рамках утренней разведки борт 168756 приближался к российской базе на расстояние 35–40 км.

Также в районе восточного Средиземноморья у побережья Сирии был зафиксирован полет американского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A AWACS.

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