Имеет ли человек право на ошибку? Видимо, да имеет – ибо таков вердикт субстанции божественного правосудия, и даже умозаключение самовольного выразителя божественного провидения – человеческого суда. Но в отличие от метафизического суда человеческое судилище более категорично по своей форме и выражению – не всякая ошибка имеет право на прощение.

Философия вопроса (почти эссе)

Хотя пророческое возражение-возмущение, вложенное в уста бессмертного Чацкого Грибоедовым, закланного чуть позже слепой религиозной шиитской толпой в дикой средневековой Персии: «А судьи кто?», призывает задуматься и над беспристрастностью исполнителей воли божьей. Человек имеет право на ошибку, но ведь и судья – человек. Ведь те же судьи отправили на унизительную казнь Христа, которому вместо воды поднесли уксус с желчью из общественной уборной знатных римлян. Ведь именно судьи отправляли на страшную казнь французских тамплиеров, которых сжигали на кострах. Эти же судьи за один и тот же поступок сожгли Джордано Бруно, но спасли жизнь Галилею. Ему помогла высокая протекция правящей могущественной семьи Медичи. Знаете где итальянские правители спрятали еретика от праведного суда? В маленькой, спрятанной от глаза каморке флорентийской церкви! Там же его и похоронили…

А судьи кто? Этим вопросом все чаще забрасывали власть с наступлением эпохи Просвещения, вернувшей сердцам после зловещих костров дикого папского средневековья, милосердие и гуманизм, а умам свободомыслие и рационализм. Вдруг в Европе поняли – в Испании даже не осталось ни одной красивой женщины. Все были сожжены и уничтожены в умопомрачительной войне, гораздо позже нареченной мрачным именем смерти – охотой на ведьм. Что и говорить, если в Англии девятнадцатого века прилюдно вешали мальчишек за украденную буханку хлеба!

История учит только одному – она ничему не учит! Ведь после Просвещения, предвестники будущей всемирной либеральной революции впервые заговорили о гуманизации уголовного наказания.

Уже в восемнадцатом веке в Европе стали запрещать смертную казнь, членовредительство, жестокие пытки, стали освобождать от уголовного наказания подростков и умалишенных. Но уже гораздо позже, спустя два века, после окончания первой хищнической империалистической войны за третий мир, под влиянием ультраправых и леворадикальных идеологий, захвативших целые нации, государство, выражающее исключительно интересы будь то господствующего класса (в представлении правых) либо гаранта неприкосновенности диктатуры одного класса (в представлении левых – пролетариата, что в конце вылилось в диктатуру не класса, а узкой партноменклатуры) было поставлено выше прав и свобод гражданина. Человек снова стал винтиком в большой социальной машине. Нация оказалась выше человека! Вот это и завело человечество в тупик. Это был первый конец истории. Гуманизм оказался под обломками треснувших либеральных ценностей.

Парадоксально, но второй конец истории был обусловлен уже победой свободного человека над закабаленной нацией. Человек оказался выше нации! И сверхчеловек в образе Манделы, Гавела, Солженицына, Мартина Лютера Кинга, который пошел на эшафот ради свободы человека был возведен в лик нового Христа-мученика. Наступил новый этап возрождения гуманизма. Но либерализм не выдержал испытание временем. Потому что человек по своей природе не только имеет право на ошибку, он просто обречен на совершение ошибок. И люди совершающие ошибки, и судьи выносящие вердикты. Мир надсмехался над «барабанщиком» Мартина Лютера. Вся наша жизнь – это противостояние страдальца Иешуа и могущественного Пилата.

Что есть ошибка? А что преступление? (а теперь о правовой реформе)

Не вдаваясь в дальнейшие философские размышления о диалектике истории и ценностно-смысловых категориях, обращаю внимание читателей на важное, и можно сказать исторически значимое событие, оставшееся вне поля зрения широкой общественности. Предаваясь рассуждениям об идеях гуманизма и принципах гуманизации, посмотрим, что же произошло в нашей отдельно взятой стране.

Еще 10 февраля президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «об усовершенствовании деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации карательной политики и расширении применения мер альтернативного наказания и процессуального принуждения, не связанных с изоляцией от общества». Если вкратце изложить суть этого сложного правового текста, речь идет о введении альтернативных мер наказаний вместо тюремного заключения.

Речь идет о глобальной и концептуальной политико-правовой реформе. Ведь сразу же после распоряжения создали специальную правительственную комиссию из представителей Верховного суда, Генпрокуратуры, Минюста и МВД. В течение полугода всесторонне изучив философию и историю вопроса, исторический и международный опыт, а также корреляцию предполагаемых правовых реформ с адекватной оценкой криминогенной обстановки в свете адекватного восприятия минимизации наказаний, был разработан отдельный законопроект с фундаментальными изменениями в Уголовный Кодекс.

Законопроект представили президенту. А вот Ильхам Алиев, воспользовавшись своим правом на законодательную инициативу, направил проект в парламент.

Шаг первый – декриминализация более десяти составов преступлений

Азербайджанское правительство провело разделительную черту между ошибкой и преступлением. Это одна из самых уязвимых, острых и спорных проблем в уголовно-правовой науке. Европейские мыслители и ученые посвятили сотни трактатов и исследований морально-философской категории вины. И уже с конца прошлого века во многих прогрессивных странах началась декриминализация действий, в которых власть не усматривает высокую степень общественной опасности. И эти деяния в цивилизованном мире классифицируются в качестве административных нарушений.

Впрочем, уже в 1985 году ООН призвала в качестве альтернативы тюремному заключению принять нововведения – штрафы, условные наказания, принудительные работы, компенсации. А гуманизация исполнения наказаний в странах Западной Европы, особенно в скандинавских государствах достигла такого совершенства и апогея, что тюрьмы стали напоминать комфортные четырехзвездочные отели с соблюдением всех естественных и жизненных прав.

В Швеции, после прецедента Евросуда, наркоманам даже разрешили принимать наркотики в застенках. Тюрьма сама стала воплощением условного наказания. Преступившие закон перестали томиться в местах отчуждения от общества. Грань стерлась. А в некоторых европейских странах ввели норму фрагментарного заключения - нахождение в тюрьмах по будним дням, оставляя право на социальное воссоединения в конце недели (либо наоборот). Тюрьма потеряла свое искомое воплощение страха и телесных мук. Вот вам свежий пример: террорист Брейвик получил в норвежской тюрьме право на охоту и на интернет!

Для западного человека, как и индивидуума третьего тысячелетия наказание долларом или манатом представляет гораздо большую опасность, нежели угроза временной изоляции.

Похоже, к осознанию новой некоей смещенной между реальным и виртуальным мирами картиной нового мира пришли и в Азербайджане. Вот почему и было принято решение о декриминализации аж десяти составов преступлений!

Пересмотрели и размер хищения, влекущего уголовную ответственность: со ста до 500 манатов.

Шаг второй - электронный контроль вместо тюрьмы

В Азербайджане ввели новый вид наказания – электронный контроль. Речь идет о частичном лишении свободы либо ограничением свободы, содержанием осужденного под надзором в месте проживания без изоляции от общества.

В результате проведенных исследований комиссия пришла к следующему выводу: если в предусмотренных 60 процентах санкций в Уголовном Кодексе лишение свободы является единственным и безальтернативным видом наказания, то 40 процентов деяний не представляют высокий уровень общественной опасности. Отсутствие альтернативных видов наказания приводило к нерациональному увеличению осужденных на лишение свободы.

Применение нового вида наказаний охватит 140 санкций УК, а еще 80 санкций будут предусматривать штрафы и альтернативные виды наказания.

Лица, приговоренные к ограничению свободы будут носить своеобразные электронные браслеты, и их передвижения будут контролироваться властями с помощью информационно-коммуникационных технологий.

Практика электронного контроля активно внедряется в западных странах на протяжении последних 30 лет, и как подтверждает опыт европейских стран – около 91 процента находящихся под электронным контролем не нарушают правила отбытия наказания. А 94 процента освобожденных от электронного контроля не совершают рецидивных преступлений.

Согласно законопроекту электронные браслеты будут применяться и в отношении условно осужденных лиц.

Шаг третий – примирение вместо наказания

Гуманизация уголовного права в цивилизованном мире являет собой признание права за человеком избежать официальную систему уголовного правосудия. Традиционная карательная политика – это вчерашний день, ибо подобная форма справедливого возмездия, как считают западные правоведы, не восстанавливает нарушенные отношения в социальной общности. Западная юриспруденция разработала в этой связи новое учение – «медиационную концепцию». Речь идет об активной роли самого потерпевшего в уголовном деле.

Данное нововведение предусматривает и индивидуализацию наказания. К примеру, зачастую жалобщик, удовлетворенный возмещением материального ущерба, отказывался от своих претензий, однако так как Уголовный Кодекс предусматривал наказание совершившего преступное деяние, человек совершивший неправомерное деяние лишался свободы. Правовая реформа совершенствует институт примирения потерпевшего и преступника. По 20 преступлениям устанавливается возможность освобождения от уголовной ответственности при условии примирения с потерпевшим и возмещения причиненного ущерба.

Шаг четвертый – отныне наркоманы не преступники

С давних пор криминалистическое изучение личности исходя из детерминации механизма преступления наталкивается на извечную дилемму: кто же все-таки наркоман – преступник или жертва?

Безусловно, вопрос спорный. Однако, западное толкование гуманизации уголовного правосудия все же признает в наркоманах, как и в людях, страдающих алкоголизмом, жертв, пораженных патологическим психическим заболеванием. Если в 70-х годах в Скандинавии арестовывали алкоголиков, то уже сегодня почти во всей Западной Европе наркоманы освобождены от уголовной ответственности. А в США наркоманов привлекают лишь к принудительным работам. Правда в Китае воспитывают в лагерях электрошокерами, но эта форма наказания лишь создает проблемы для реноме государства. Наркоманы размножаются, но страдает имидж государства.

Азербайджан решил использовать европейский опыт. Согласно законопроекту, в Уголовном Кодексе будет изменено отношение к лицам, использующим и хранящим наркотики. Наркоманов будут отправлять не за решетку, а в палаты - на принудительное лечение. Однако, в отличие от западных стран, Азербайджан будет предоставлять всего лишь один шанс на исцеление – наркоману предоставлена одна возможность избежать уголовной ответственности. А лица избегающие принудительного лечения будут в прежнем порядке привлекаться к уголовной ответственности.

Шаг пятый – де-факто экономическая амнистия

Либерализация Уголовного кодекса в части экономических преступлений - воистину революционный шаг, направленный на стимулирование предпринимательской активности общества. Благая идея, которая обязательно приведет к всплеску деловой активности на фоне призывов возрождения ненефтяного предпринимательства. Большая часть заключенных в зонах отбывает срок по так называемой «общенациональной статье УК» (как ее называют сами зеки) – 178-ой статье. Конечно, речь идет о так называемом мошенничестве, что почему-то предполагает и «экономические преступления». Под эту статью подводят почти все «экономические преступления». Хотя в большинстве случаев можно обойтись налоговой и административной ответственностью – зачем применять уголовную санкцию?

С другой стороны – какую опасность для общества представляют лица совершившие экономические преступления? Мизерную! Так почему же суды беспрестанно избирают меру наказания в виде ареста, заключая этих лиц в СИЗО?

И еще – не лучше ли добиться от человека совершившего экономическое преступление возмещение ущерба и штрафа, ведь эти люди не представляют никакой угрозы обществу, не так ли?

Эту цель и преследует новая правовая реформа – за совершение целого ряда преступлений, лица возместившие причиненный материальный ущерб будут освобождены от уголовной ответственности. Достаточно лишь возместить ущерб и внести в госбюджет требуемую сумму в размере однократной (а по некоторым преступлениям двукратной) суммы.

Мои университеты

Злой рок судьбы и меня как-то завел в застенки. Не скрою, четырехлетнее пребывание в лагерях, тюрьмах и карцерах стало еще одним большим опытом в познании азербайджанской реальности. Тысячи судеб, и в некоторых случаях ни в чем неповинных, исковерканных и порой уничтоженных судейской ошибкой либо жестокими стандартами не сердобольных и карающих следователей, прошли перед моими глазами. Конечно же, на моем пути встречались и маститые преступники, рецидивисты, избравшие криминал и воровство святым ремеслом своей жизни. Но были и невиновные, далекие от преступного склада ума люди, которых тюрьма и преступное сообщество превращало в опасных для общества людей. Вот вам лишь два примера.

Студент экономического университета за рулем собственного автомобиля возвращался на каникулы в родной Губинский район. И вдруг на магистральном шоссе другой автомобиль не справился с управлением, выскочил на встречную полосу и врезался в мчавшейся ему на встречу другой автомобиль. Студент был вынужден нажать на тормоза, и врезался во впереди ехавшую машину. В этой машине находились родители одного генерала. Они погибли. Студента приговорили к 8 годам лишения свободы.

Или другой случай. Один мой сокамерник – 17-летний юноша похитил курицу с соседнего двора. Получил 5 лет тюрьмы.

Еще один юноша. Украл с прилавка обувь стоимость 50 манатов. Осудили на 10 лет тюрьмы.

Знаете, сколько таких примеров можно изложить в этой статье? Что становилось с этими оступившимися юношами, которые безусловно заслуживали альтернативного наказания? Они в тюрьмах становились преступниками и наркоманами.

Они понимали, что совершили ошибку – ошибку, но не преступление, однако никто им не предоставлял второго шанса на возвращение к обычной жизни. Их жизни были загублены. Допустившие ошибку попадали в кузницу криминала, и становились преступниками.

Правда, редко, но попадались и невиновные. Ведь и судьи имеют тоже право на ошибку ценою в человеческую жизнь. Как в шедевральном фильме «Жизнь Дэвида Гейла», где профессора Техасского университета Дэвида Гейла ошибочно приговорили к смертной казни. Хотя одной журналистке удалось докопаться до истины и узнать о невиновности профессора, обвиненного в убийстве своей жены, но прекрасная Кейт Уинслет не успевает донести вещественное доказательство – видео-кассету, доказывающую невиновность смертника. Американская фемида приговаривает невиновного человека к смертной казни.

За несколько дней до приговора Гейл произносит: «Я знаю когда, но не знаю, почему».

Так хочется верить, что после этих реформ мало кто из осужденных повторит незабвенную и трагическую предсмертную фразу американского смертника.

P.S. Итак, Азербайджан накануне глобальной правовой реформы. Многие сегодня задаются вопросом – а стоит ли того? Ведь порой стабильность важнее не только демократии или либерализма, но и гуманистических принципов. Вскоре после принятия этих поправок, распахнутся двери тюрем и тысячи преступников выйдут на свободу. Скорее, найдутся и противники этой реформы. А может стоит открыть широкие общественные слушания? Предлагаю, Ассоциации азербайджанских юристов начать публичные прения: нужны ли нам браслеты вместо тюрем?!