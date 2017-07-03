Мировые цены на нефть увеличиваются в понедельник на данных из США о снижении числа буровых установок; нефть марки Brent впервые с 12 июня превысила отметку в 49 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на настоящее время стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brentросла на 0,51% — до 49,02 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов понедельника стоимость поднималась до 49,03 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,59% — до 46,31 доллара за баррель.

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Нефть дорожает в ходе азиатских торгов в понедельник восьмую сессию подряд, инвесторы продолжают отыгрывать реакцию на пятничные данные о снижении числа активно эксплуатируемых буровых установок в США.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures утром поднялась на 9 центов (0,18%) — до $48,86 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на $0,15 (0,33%) — до $46,19 за баррель.

В прошлую пятницу Brent поднялась на $1,14 (2,39%) — до $48,77 за баррель, WTI — на $1,11 (2,47%), до $46,04 за баррель.