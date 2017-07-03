Трамп обсудил Катар с лидерами арабских стран

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара, сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно информации, американский лидер выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Катара. Он также подчеркнул, что важно остановить финансирование терроризма.

«Президент отметил, что единство в регионе жизненно важно для достижения поставленных в ходе саммитов в Эр-Рияде задач по победе над терроризмом и установлению стабильности в регионе», — говорится в сообщении.

Ранее арабские страны решили продлить срок ответа Катара на их требования на 48 часов.