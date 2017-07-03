Подписаться на уведомления
 

Арас Агаларов о встрече Трампа и Путина

 

Российский миллиардер, глава компании «Крокус» Арас Агаларов, лично знакомый с президентом США, ответил на вопросы «Комсомольской правды» о том, чем может закончиться встреча Трампа с Путиным на саммите G20 в Германии.

 Вы Трампа хорошо знаете. Что это за человек?

 Одно дело, он со мной общается. Это, наверное, один уровень. А другое дело, он будет общаться с президентом Российской Федерации.

Тут трудно дать прогноз, к чему готовиться и как он будет себя вести.

А так, Дональд Трамп человек достаточно остроумный, с хорошей реакцией. Во всяком случае, в то время, когда приезжал в Москву, хорошо был настроен к России. Несмотря на все эти слухи, которыми его окружили со всех сторон средства массовой информации, я думаю, что он свое мнение не изменил. Просто они его взяли в такие ежовые рукавицы по поводу того, что с Россией надо быть пожестче. И тут, конечно, это накладывает на ситуацию свой отпечаток...

Если вы помните наше с вами самое первое интервью по этому поводу...

 Да, конечно. В то время Трамп еще только вступал в предвыборную борьбу.

 Я тогда предположил, что ему придется маневрировать. В принципе, как сказал, так и происходит.

 Вы еще тогда заметили, что у Трампа такие качества завидные есть, что он с крепким стержнем, не ломается, разорялся и снова становился на ноги. Он многое в жизни повидал и ничего не боится. Правильно же?

 Ну, да. Банкротство — это тяжелое переживание для любого предпринимателя.

Что касается встречи Трампа с Путиным... Конечно, я резких изменений после этой беседы не жду. Но все равно позитивные сдвиги должны быть.

 Бизнесмены  это ж не политики. Они более прагматичные люди, правда же? Или я ошибаюсь?

 С одной стороны  наши ощущения, ожидания. Но с другой... Вы видите, там давление со всех сторон… Там какие-то идут расследования, какие-то уголовные дела заводят. И он постарается не давать какого-то повода, чтобы его опять обвинили, что вот он пошел на уступки, поблажки. Трамп в сложной ситуации. Это с одной стороны. А с другой  есть полное понимание и желание работать с нами.

 Вы сказали: позитивные сдвиги все равно должны быть. Позитивные  в каком смысле? По Донбассу, по экономике, по отмене санкций?

 Я тут никаких прогнозов давать не могу. Потому что у них там Сенат есть, конгрессмены. Там все непросто.

 Ваши пожелания Владимиру Путину? К вам, кстати, никто не обращался из Кремля, из МИД за консультацией?

 Нет.

 Ваши напутствия нашей делегации...

 Да нет, какие напутствия могут быть? Они без меня разберутся, я думаю, люди опытные. Все знают, все понимают, без всяких напутствий. Просто, если две такие страны, как Соединенные Штаты и Россия, договорились бы, было бы всем получше. Поинтереснее и легче жить.

1778 просмотров


Старости
Габибов попался на взятке в 7 долларов
Габибов попался на взятке в 7 долларов
Наша погода
Сегодня 35° / 25°
4 Июл 35° / 25°
5 Июл 36° / 24°
6 Июл 31° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9426 AZN
1 RUB   =   0.0289 AZN

Новостная лента

Сопредседатели МГ ОБСЕ отчитаются о визите в регион
Рекордный отток капитала из России
Новый кронпринц Саудовской Аравии начал кампанию по борьбе с инакомыслием
Госнефтефонд продал банкам $1,7 миллиарда
Американцы разочарованы работой Трампа на посту президента Данные опроса
Умер синьор Робинзон
Пхеньян: «Мы можем нанести удар по любой точке земного шара»
Журналиста наказали за то, что он перехвалил короля
Стрельба в США: ранены дети
Армяне продолжают стрелять из минометов
Арас Агаларов о встрече Трампа и Путина
Трамп обсудил Катар с лидерами арабских стран
Нефть дорожает: Brent – $49 обновлено
Инициатива Ильхама Алиева: браслеты вместо тюрем наша передовица
Теракт во Франции пострадали 8 человек
Американские самолеты облетели российскую базу
В США разбился самолет, есть жертвы
В Дубае появится скорая помощь для женщин
Азербайджан создает группу в ПА ОБСЕ
В Тбилиси горит крупнейший рынок
Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций
Молодой парень вскрыл вены в Гяндже
Взрыв в Сомали: есть жертвы
Эльдар Османов и Альберт Авдолян сыграли свадьбу века в Лос-Анджелесе фото, видео
В Лондоне автомобиль протаранил группу подростков
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться