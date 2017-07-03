Арас Агаларов о встрече Трампа и Путина

Российский миллиардер, глава компании «Крокус» Арас Агаларов, лично знакомый с президентом США, ответил на вопросы «Комсомольской правды» о том, чем может закончиться встреча Трампа с Путиным на саммите G20 в Германии.

— Вы Трампа хорошо знаете. Что это за человек?

— Одно дело, он со мной общается. Это, наверное, один уровень. А другое дело, он будет общаться с президентом Российской Федерации.

Тут трудно дать прогноз, к чему готовиться и как он будет себя вести.

А так, Дональд Трамп человек достаточно остроумный, с хорошей реакцией. Во всяком случае, в то время, когда приезжал в Москву, хорошо был настроен к России. Несмотря на все эти слухи, которыми его окружили со всех сторон средства массовой информации, я думаю, что он свое мнение не изменил. Просто они его взяли в такие ежовые рукавицы по поводу того, что с Россией надо быть пожестче. И тут, конечно, это накладывает на ситуацию свой отпечаток...

Если вы помните наше с вами самое первое интервью по этому поводу...

— Да, конечно. В то время Трамп еще только вступал в предвыборную борьбу.

— Я тогда предположил, что ему придется маневрировать. В принципе, как сказал, так и происходит.

— Вы еще тогда заметили, что у Трампа такие качества завидные есть, что он с крепким стержнем, не ломается, разорялся и снова становился на ноги. Он многое в жизни повидал и ничего не боится. Правильно же?

— Ну, да. Банкротство — это тяжелое переживание для любого предпринимателя.

Что касается встречи Трампа с Путиным... Конечно, я резких изменений после этой беседы не жду. Но все равно позитивные сдвиги должны быть.

— Бизнесмены — это ж не политики. Они более прагматичные люди, правда же? Или я ошибаюсь?

— С одной стороны — наши ощущения, ожидания. Но с другой... Вы видите, там давление со всех сторон… Там какие-то идут расследования, какие-то уголовные дела заводят. И он постарается не давать какого-то повода, чтобы его опять обвинили, что вот он пошел на уступки, поблажки. Трамп в сложной ситуации. Это с одной стороны. А с другой — есть полное понимание и желание работать с нами.

— Вы сказали: позитивные сдвиги все равно должны быть. Позитивные — в каком смысле? По Донбассу, по экономике, по отмене санкций?

— Я тут никаких прогнозов давать не могу. Потому что у них там Сенат есть, конгрессмены. Там все непросто.

— Ваши пожелания Владимиру Путину? К вам, кстати, никто не обращался из Кремля, из МИД за консультацией?

— Нет.

— Ваши напутствия нашей делегации...

— Да нет, какие напутствия могут быть? Они без меня разберутся, я думаю, люди опытные. Все знают, все понимают, без всяких напутствий. Просто, если две такие страны, как Соединенные Штаты и Россия, договорились бы, было бы всем получше. Поинтереснее и легче жить.