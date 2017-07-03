Журналиста наказали за то, что он перехвалил короля

Колумниста одной из саудовских газет временно отстранили от работы из-за того, что он использовал по отношению к королю страны Салману Сауду эпитеты, которыми принято сопровождать исключительно имя Аллаха. Журналист был наказан по просьбе самого монарха, передает ВВС.

Журналист газеты «Аль-Джазира» использовал по отношению к королю эпитеты «аль-халим» («кроткий») и «шадид аль-икаб» («суровый в наказании»).

Эпитет «аль-халим» в исламе считается одним из 99 имен Аллаха, «шадид аль-икаб» хотя и не входит в этот список, но считается традиционным эпитетом, описывающим бога. И тот, и другой эпитет по исламской этике крайне нежелательно применять к людям.

Саудовская газета «Аль-Джазира» не имеет отношения к одноименному катарскому телеканалу и медиахолдингу.

Как сообщают местные СМИ, хвалебным текстом возмутился сам король Салман. Он поделился своим недовольством с министром информации, и колумниста отстранили от работы.

В воскресенье, 2 июля, газета «Аль-Джазира» опубликовала извинение, в котором говорится, что несмотря «на все блага, которыми Аллах одарил короля Салмана», использование по отношению к нему божественных эпитетов недопустимо.

В Саудовской Аравии основной религией является ваххабизм — учение, названное по имени арабского теолога XVIII века Мухаммада бин Абд аль-Ваххаба.

Основа ваххабизма — идея единобожия. Сторонники этого учения отвергают все новшества, привнесенные в ислам — например, поклонение святым и имамам, как это делают шииты — и требуют строгого поклонения исключительно Аллаху, как это было в период раннего ислама.