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Пхеньян: «Мы можем нанести удар по любой точке земного шара»

 

Северная Корея заявила, что ее ракеты могут нанести удар по любой точке земного шара. Соответствующая статья появилась в центральной партийной газете страны в день стратегических войск Корейской народной армии (КНА), передает РИА Новости.

«Стратегические войска КНА способны когда угодно нанести удар по любой точке земного шара», — утверждает газета. По ее словам, из ста пусков сто будут успешными, поскольку благодаря скоростным мобильным пусковым установкам эти ракеты невозможно засечь.

Печатный орган ЦК Трудовой партии Кореи напоминает в этой связи об успешных испытаниях, в частности, новейших баллистических ракет повышенной средней дальности «Хвасон-12» и среднего радиуса действия «Пуккыксон-2», а также крылатых ракет класса «земля-корабль».

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