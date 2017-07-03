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Умер синьор Робинзон

 

Итальянский комический актер Паоло Вилладжо скончался в понедельник в римской больнице "Джемелли". Как сообщает агентство ANSA, 84-летний актер был госпитализирован два дня назад.

Вилладжо прославился созданием на телеэкране Уго Фантоцци - собирательного образа обыкновенного итальянского гражданина, незадачливого и невезучего бухгалтера. Этот персонаж стал нарицательным и культурным феноменом Италии. Вилладжо с помощью обличающей сатиры и гротескной иронии заставил общество задуматься о своих проблемах.

Кроме того, актер работал в театре, а также сотрудничал с такими мастерами, как Федерико Феллини, Марио Моничелли.

Вилладжо получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф. В 2013 году актер был удостоен международной премии "Н.В. Гоголь в Италии" за образ "маленького человека" гоголевской традиции.

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