Рейтинг неодобрения президента США Дональда Трампа достиг 57%, свидетельствует опрос, проведенный исследовательской компанией Gallup, передает Интерфакс.

Довольны работой американского лидера 37% респондентов.

Американские СМИ в свою очередь отмечают, что рейтинг неодобрения предшественников Трампа - демократов Билла Клинтона и Барака Обамы - никогда не опускался до отметки в 60%, которого действующий президент США достиг в середине прошлого месяца.

Недовольны работой Джорджа Буша-младшего были 60% американцев, однако этого показателя он достиг после пяти лет работы на посту президента США, отмечают издания.

Опрос проводился по телефону, в нем приняли участие около 1,5 тыс. совершеннолетних американцев.