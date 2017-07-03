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Рекордный отток капитала из России

 

Зарубежные инвесторы вывели из российских акций более 1,6 миллиарда долларов, это максимальный отток за последние три с половиной года. Вложения в активы России сокращаются уже четвертый месяц подряд. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает газета «Коммерсантъ».

По оценкам, основанным на данных «Ренессанс Капитала», объем средств, выведенных из таких фондов за неделю, закончившуюся 28 июня, превысил 83 миллиона долларов. «Бегство инвесторов связано с нереализовавшимися ожиданиями относительно сближения США и России, обострением корпоративного конфликта между «Роснефтью» и АФК «Система», а также падением цен на нефть», — пишет издание.

На этом фоне инвестиции в активы других развивающихся стран растут. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), на минувшей неделе фонды развивающихся рынков привлекли почти 1,9 миллиарда долларов, а за четыре месяца — почти 28 миллиардов долларов. Российский рынок акций оказался в числе аутсайдеров, отмечает «Коммерсантъ». Больший объем средств был выведен только из Китая (четыре миллиарда долларов), но размер этого рынка существенно больше российского.

15 июня министр финансов России Антон Силуанов заявил, что оснований для рисков по оттоку капитала нет. Рубль по-прежнему является привлекательной валютой для инвесторов, в том числе иностранных, отметил он.

По данным ЦБ, с января по май чистый вывоз капитала из России достиг 22,4 миллиарда долларов. За аналогичный период 2016 года показатель составил 10,3 миллиарда долларов.

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