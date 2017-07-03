Националист планировал убить Макрона

Власти Франции предъявили обвинение в индивидуальном терроризме "националисту", заявившему, что планировал убить президента Эммануэля Макрона, передает BFMTV.

По данным телеканала, обвиняемый, разделявший ультраправую идеологию, в переписке на одном из игровых сайтов сообщил, что хочет купить автомат Калашникова для нападения, которое должно было произойти 14 июля на Елисейских полях во время национального парада, приуроченного к дню взятия Бастилии.

Сообщается, что 23-летний безработный проживал в предместье Парижа коммуне Аржантёй. При аресте в субботу, 1 июля, он угрожал полицейским кухонным ножом.

В 2016 году предполагаемый злоумышленник уже был осужден за оправдание терроризма.