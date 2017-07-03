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Хокинг: «Благодаря Трампу Земля может превратиться в Венеру»

 

Профессор Стивен Хокинг резко прокомментировал решение президента США Дональда Трампа вывести Соединенные Штаты из Парижского соглашения о климате, сказав, что это может привести к «переломной точке», которая «превратит Землю в Венеру». Об этом пишет The Telegraph.

«Мы близки к переломному моменту, когда глобальное потепление становится необратимым»,  сказал автор «Краткой истории времени».

«Действия Трампа могут подтолкнуть Землю к превращению в Венеру с дождями из серной кислоты. Изменение климата  одна из величайших опасностей, но мы можем это предотвратить, если будем действовать сейчас»,  подчеркнул ученый.

«Отрицая доказательства изменения климата и выходя из Парижского климатического соглашения, Дональд Трамп наносит ущерб окружающей среде нашей прекрасной планеты и ставит под угрозу природу»,  добавил Хокинг, напомнив, что парниковый эффект на Венере настолько силен, что на ее поверхности плавится свинец.

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