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Минэкологии о сильной жаре в Баку

 

Наблюдаемая в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха на три градуса выше климатической нормы, сообщил главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, передает Trend.

По его словам, в прошедшее воскресенье температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове была на два градуса выше климатической нормы и составляла 39 градусов, в низменных районах был зарегистрирован 41 градус тепла, в Нахчыванской АР  36, в горных районах  28-30 градусов тепла.

Вердиев добавил, что, несмотря на высокую температуру, такая погода не считается аномальной и характерна для июля.

Он также добавил, что жара сохранится на территории Азербайджана до второй половины дня 5 июля.

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