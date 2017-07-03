Минэкологии о сильной жаре в Баку

Наблюдаемая в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха на три градуса выше климатической нормы, сообщил главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, передает Trend.

По его словам, в прошедшее воскресенье температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове была на два градуса выше климатической нормы и составляла 39 градусов, в низменных районах был зарегистрирован 41 градус тепла, в Нахчыванской АР — 36, в горных районах — 28-30 градусов тепла.

Вердиев добавил, что, несмотря на высокую температуру, такая погода не считается аномальной и характерна для июля.

Он также добавил, что жара сохранится на территории Азербайджана до второй половины дня 5 июля.