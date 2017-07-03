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Минтруда запретило работы на открытом воздухе

 

В соответствии с требованиями законодательства в жаркие летние дни работодатели должны предпринимать необходимые меры для защиты жизни и здоровья работников, отмечается в обращении Госслужбы инспекции труда при Минтруда и соцзащиты населения. Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью министерства, распространенном в понедельник.

В соответствии со статьей 233 Трудового кодекса, при температуре воздуха выше 41 градуса все виды работы на открытом воздухе и в неохлаждаемых крытых помещениях, комнатах и на других рабочих местах должны быть приостановлены.

Работникам должны предоставляться перерывы, должны быть установлены их количество, продолжительность. Также перерывы, предоставляемые во время работы, должны быть включены в рабочее время с оплатой по тарифной зарплате работников. В случае приостановления рабочего процесса зарплата за этот период должна быть выплачена в размере не менее 2/3 от тарифной зарплаты как за простой, произошедший не по вине работника.

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