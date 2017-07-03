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Назарбаев призвал Путина и Порошенко к переговорам

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал власти России и Украины сесть за стол переговоров. Он заявил, что готов стать посредником в примирении двух государств, пишет «Московский комсомолец».

«События на юго-востоке Украины привели к резкой конфронтации и неконструктивной публичной полемике между всегда близкими братскими странами, какими являются российский и украинский народы», - говорится в заявлении главы Казахстана.

По словам Назарбаева, такая ситуация вызывает только сожаление у друзей «этих народов», особенно у него лично.

Он также добавил, что альтернативы мирному переговорному процессу попросту нет. Казахстан, заключил президент страны, готов всеми силами способствовать началу диалога.

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