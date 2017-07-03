Министр обороны Катара: «Они хотят свергнуть нашего эмира»

Соседи Катара планируют свергнуть эмира страны. Об этом в интервью Sky News заявил министр обороны Катара Халид аль Аттия.

По его словам, в случае необходимости Катар готов защитить себя с учетом, что срок ультиматума, предъявленного Дохе, продлен на 48 часов.

«Надеюсь, мы не дойдем до стадии военной интервенции, но мы всегда готовы», — сказал он.

Халид аль Аттия отметил, что история доказала, что Катар не та страна, которую можно так просто «проглотить». По его словам, арабские соседи нанесли Катару удар в спину.

На вопрос, считает ли он, что соседние страны хотят смены режима в Катаре, аль Аттия ответил: «Это именно то, что произошло».