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Министр обороны Катара: «Они хотят свергнуть нашего эмира»

 

Соседи Катара планируют свергнуть эмира страны. Об этом в интервью Sky News заявил министр обороны Катара Халид аль Аттия.

По его словам, в случае необходимости Катар готов защитить себя с учетом, что срок ультиматума, предъявленного Дохе, продлен на 48 часов.

«Надеюсь, мы не дойдем до стадии военной интервенции, но мы всегда готовы»,  сказал он.

Халид аль Аттия отметил, что история доказала, что Катар не та страна, которую можно так просто «проглотить». По его словам, арабские соседи нанесли Катару удар в спину.

На вопрос, считает ли он, что соседние страны хотят смены режима в Катаре, аль Аттия ответил: «Это именно то, что произошло».

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