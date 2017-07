Silk Way Bank запустил новый финансовый сервис для возврата НДС за покупки в странах Европы — услугу TaxFree4U. Теперь владельцы карт Silk Way Bank в самые короткие сроки могут вернуть НДС, не теряя времени на заполнение деклараций и очереди перед вылетом. Дополнительно 5 евро к первому возврату НДС получат держатели карт Silk Way Bank, которые введут промокод swbank при установке приложения TaxFree4U.

Чтобы вернуть наибольший НДС за покупки в странах Европы*, владельцу карты Silk Way Bank необходимо:

— Загрузить мобильное приложение TaxFree4U на свой смартфон, зарегистрировавшись под промокодом swbank;

— Загрузить фото паспорта** (для подтверждения отсутствия резидентства ЕС и других данных для заполнения декларации), внести данные о поездке;

— За 24 часа до вылета загрузить фото чеков в мобильное приложение TaxFree4U;

— Распечатать в отеле заполненную декларацию (форму возврата НДС), которую сервис TaxFree4U пришлет на e-mail пользователя;

— Перед вылетом-отъездом из ЕС получить печать на декларации у таможенного офицера, предъявив при этом покупки в упакованном виде и с бирками;

— После прибытия в Азербайджан декларацию с печатью и оригиналы чеков в конверте опустите в почтовый бокс (Международный аэропорт Гейдар Алиев, Терминал 1, Отделение Silk Way Bank №1);

— Сумма возврата и дополнительный бонус в размере 5 евро от SW Bank к первому возврату будет начислена на вашу карту Silk Way Bank в течение 48 часов после получения оригиналов документов от пользователя.

Преимущества мобильного приложения TaxFree4U для держателей карточек Silk Way Bank



Выгода: сервис TaxFree4U начисляет самый высокий процент возврата; делает возможным возврат НДС за покупки во всех магазинах-плательщиках НДС в Европе; объединяет суммы чеков в одну декларацию для преодоления обязательной минимальной суммы покупки, требуемой каждой страной;

Удобство: без заполнения декларации клиентом и очередей. Достаточно сфотографировать чеки через приложение - специалисты TaxFree4U сами заполнят и пришлют декларацию на ваш e-mail;

Скорость: Зачисление средств возврата на карту Silk Way Bank производится на вашу карту в течение 48 часов после получения оригиналов документов, что является самым кратким периодом зачисления в практике работы операторов возврата НДС;

Граждане Азербайджана имеют право на возврат НДС в 28 странах Европейского Союза.

Сервис TaxFree4U возвращает НДС за покупки в Италии, Испании, Франции, Германии, Великобритании и Финляндии.

Сервис TaxFree4U — первый в мире онлайн-сервис по возврату НДС за покупки в Европе*. Услуга избавляет туристов от необходимости заполнять декларации, стоять в нескольких очередях и осуществляет самый высокий процент возврата среди всех TaxFree операторов на карту клиента. На сегодня сервисом упрощенного возврата НДС TaxFree4U воспользовались многие туристы в странах ЕС. https://taxfree4u.eu/ru/

*Сервис возвращает НДС за покупки в Италии, Испании, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии.

** Данные паспорта, как и данные карт, а также фото/копии документов защищены и не могут быть переданы третьим лицам.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.banksilkway.az, в справочном центре, позвонив по номеру (012) 931, или на официальной странице банка в Facebook - www.fb.com/swbankmiles.