Рогозин анонсировал создание 100-тонной ракеты

Вице-президент РФ Дмитрий Рогозин заявил, что российская промышленность готова к созданию 100-тонной тяжелой баллистической ракеты в случае принятия и включения такого решения в государственную программу вооружений на 2018-2025 годы, передает РИА Новости.

Также Рогозин отметил, что Россия готова к созданию боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин».

Отмечается, что советский БЖРК с ракетой «Молодец» был снят с вооружения в 2005 году в связи с положениями договора СНВ-2. Новый договор СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов.

Новый БЖРК будет значительно превосходить советского предшественника по точности, дальности полета ракет и другим характеристикам.