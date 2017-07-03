В Агстафе в реке нашли труп еще одного полицейского

Как сообщалось накануне, в Куре утонули полицейские, праздновавшие свой профессиональный праздник. Сегодня утром в реке у поселка Салоглу Агстафинского района спасателями-водолазами было обнаружено тело Шахлара Рамиз оглу Мамаева (1991 г.р.), пишет сайт МЧС.

Накануне в 20:30 спасатели нашли тело Галиба Джалал оглу Новрузова (1993 г.р.) и передали по назначению.

Напомним, вчера в Агстафинском районе Азербайджана утонули сотрудники полиции. Инцидент произошел на территории села Салоглу. Трое полицейских решили искупаться в реке Кура, однако их стало уносить сильным течением.