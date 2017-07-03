Германия обеспокоена ситуацией вокруг Катара

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль призвал к «серьезному диалогу», чтобы положить конец кризису в отношениях Катара и арабских государств. Габриэль заявил об этом в преддверии своего турне по арабским странам. Он посетит Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, передает AFP.

«В течение многих недель братские страны и соседи Аравийского полуострова оказались втянуты в конфликт, вызывающий беспокойство», — отметил он.

По его словам, Берлин обеспокоен тем, что недоверие и разобщенность могут ослабить все заинтересованные стороны, а также весь полуостров.

Габриэль призвал к «серьезному диалогу между сторонами» для разрешения кризиса, добавив, что, хотя Берлин «не занимает чьей-либо стороны, конфликт затрагивает как нас, так и наши интересы».

По его словам, это касается борьбы с ИГ, а также стабильности в регионе.