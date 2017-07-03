Подписаться на уведомления
 

Германия обеспокоена ситуацией вокруг Катара

 

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль призвал к «серьезному диалогу», чтобы положить конец кризису в отношениях Катара и арабских государств. Габриэль заявил об этом в преддверии своего турне по арабским странам. Он посетит Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, передает AFP.

«В течение многих недель братские страны и соседи Аравийского полуострова оказались втянуты в конфликт, вызывающий беспокойство»,  отметил он.

По его словам, Берлин обеспокоен тем, что недоверие и разобщенность могут ослабить все заинтересованные стороны, а также весь полуостров.

Габриэль призвал к «серьезному диалогу между сторонами» для разрешения кризиса, добавив, что, хотя Берлин «не занимает чьей-либо стороны, конфликт затрагивает как нас, так и наши интересы». 

По его словам, это касается борьбы с ИГ, а также стабильности в регионе.

461 просмотров


Старости
Габибов попался на взятке в 7 долларов
Габибов попался на взятке в 7 долларов
Наша погода
Сегодня 38° / 24°
4 Июл 36° / 25°
5 Июл 36° / 24°
6 Июл 31° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9426 AZN
1 RUB   =   0.0289 AZN

Новостная лента

Экс-глава Ясамала: «Спасибо Ильхаму Алиеву, что уволил меня»
Саудовский король отказался ехать на саммит G20
Обвал в Ени Гюнешли
Свидетели дают показания по делу Лапшина Haqqin.az из зала суда
В Праге нашли убитым азербайджанского бизнесмена Рашада Гафарова срочно; обновлено, видео
Пожар в центре Анкары
Эрдоган анонсировал строительство первого авианосца
Путин созывает Совбез
В Баку девушка бросилась с крепостной стены
Синоптики предупреждают о жаре
ПКК перешла в атаку в Турции
Минобороны обратилось к родителям солдат видео
Тяжелые бои в Афганистане Десятки убитых
Германия обеспокоена ситуацией вокруг Катара
В сирийской армии появилась первая женщина-генерал
В Агстафе в реке нашли труп еще одного полицейского
К зданию Верховной Рады подогнали бронетехнику
Рогозин анонсировал создание 100-тонной ракеты
Держатели карт Silk Way Bank могут вернуть до 19% от стоимости покупок в Европе с помощью смартфона
Министр обороны Катара: «Они хотят свергнуть нашего эмира»
Перестрелка между афганцами и азербайджанцами в Одессе фото
Катар ответит на ультиматум в Кувейте
Назарбаев призвал Путина и Порошенко к переговорам
Минтруда запретило работы на открытом воздухе
Минэкологии о сильной жаре в Баку
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться