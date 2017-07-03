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Тяжелые бои в Афганистане Десятки убитых

 

По меньшей мере 43 боевика радикального движения «Талибан» ликвидированы в результате воздушных и наземных операций сил Афганистана в провинции Гильменд на юге страны, передает телеканал Tolo News.

Сообщается, что спецоперации были проведены в ночь с воскресенья на понедельник в районе Нава при поддержке иностранных сил. Как сказали в офисе губернатора провинции, также в ходе операций были ранены по меньшей мере 27 боевиков. Среди ликвидированных есть три полевых командира боевиков.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан», ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние «Исламского государства».

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