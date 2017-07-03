Подписаться на уведомления
 

ПКК перешла в атаку в Турции

 

В трех юго-восточных провинциях Турции террористы ПКК провели четыре атаки на турецких силовиков и рабочих. Об этом сообщает Reuters.

В провинции Хаккари в результате подрыва управляемого фугаса погиб солдат, в провинции Ван ранены два бойца деревенской самообороны, один из которых позже скончался в больнице.

В провинции Ширнак боевики ПКК атаковали рабочих, ремонтирующих дорогу на подъезде к военной базе. Два человека погибли, еще пять ранены.

Одновременно курдские террористы расстреляли еще одну бригаду неподалеку от той же базы, убив рабочего.

По словам турецких военных, им удалось уничтожить трех нападавших.

Всего за прошлую неделю турецкие силовики отчитались об уничтожении 55 боевиков ПКК, еще четверо курдов попали в плен в бою, 11 сдались добровольно.

3500 просмотров


Старости
Габибов попался на взятке в 7 долларов
Габибов попался на взятке в 7 долларов
Наша погода
Сегодня 38° / 24°
4 Июл 36° / 25°
5 Июл 36° / 24°
6 Июл 31° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9426 AZN
1 RUB   =   0.0289 AZN

Новостная лента

Экс-глава Ясамала: «Спасибо Ильхаму Алиеву, что уволил меня»
Саудовский король отказался ехать на саммит G20
Обвал в Ени Гюнешли
Свидетели дают показания по делу Лапшина Haqqin.az из зала суда
В Праге нашли убитым азербайджанского бизнесмена Рашада Гафарова срочно; обновлено, видео
Пожар в центре Анкары
Эрдоган анонсировал строительство первого авианосца
Путин созывает Совбез
В Баку девушка бросилась с крепостной стены
Синоптики предупреждают о жаре
ПКК перешла в атаку в Турции
Минобороны обратилось к родителям солдат видео
Тяжелые бои в Афганистане Десятки убитых
Германия обеспокоена ситуацией вокруг Катара
В сирийской армии появилась первая женщина-генерал
В Агстафе в реке нашли труп еще одного полицейского
К зданию Верховной Рады подогнали бронетехнику
Рогозин анонсировал создание 100-тонной ракеты
Держатели карт Silk Way Bank могут вернуть до 19% от стоимости покупок в Европе с помощью смартфона
Министр обороны Катара: «Они хотят свергнуть нашего эмира»
Перестрелка между афганцами и азербайджанцами в Одессе фото
Катар ответит на ультиматум в Кувейте
Назарбаев призвал Путина и Порошенко к переговорам
Минтруда запретило работы на открытом воздухе
Минэкологии о сильной жаре в Баку
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться