ПКК перешла в атаку в Турции

В трех юго-восточных провинциях Турции террористы ПКК провели четыре атаки на турецких силовиков и рабочих. Об этом сообщает Reuters.

В провинции Хаккари в результате подрыва управляемого фугаса погиб солдат, в провинции Ван ранены два бойца деревенской самообороны, один из которых позже скончался в больнице.

В провинции Ширнак боевики ПКК атаковали рабочих, ремонтирующих дорогу на подъезде к военной базе. Два человека погибли, еще пять ранены.

Одновременно курдские террористы расстреляли еще одну бригаду неподалеку от той же базы, убив рабочего.

По словам турецких военных, им удалось уничтожить трех нападавших.

Всего за прошлую неделю турецкие силовики отчитались об уничтожении 55 боевиков ПКК, еще четверо курдов попали в плен в бою, 11 сдались добровольно.