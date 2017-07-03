Синоптики предупреждают о жаре

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, ветер южный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха на Абшероне ночью составит 22-27°, днем 34-39°, в Баку ночью 23-25°, днем 36-38° тепла.
Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75%, днем — 35-45%.
На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 22-23°, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане — 24-25°, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово — 25-26° тепла.