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Синоптики предупреждают о жаре

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, ветер южный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 22-27°, днем 34-39°, в Баку ночью 23-25°, днем 36-38° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75%, днем  35-45%.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 22-23°, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане  24-25°, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово  25-26° тепла.

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