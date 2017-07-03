Эрдоган анонсировал строительство первого авианосца

В Турции реализуется ряд проектов в сфере военного кораблестроения, одним из которых является самостоятельная постройка авианосца. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии спуска на воду четвертого корвета программы MILGEM, строящегося в Стамбуле.

«Мы полностью закончили реализацию 14 проектов военных кораблей, на очереди еще 10 проектов. Мы создадим и собственный авианосец, мы решительно на это настроены и не сомневаемся в успехе. Мы должны вывести Турцию в лидеры военного кораблестроения, и авианосец для нас уже не далекая мечта», — рассказал Эрдоган.

Он отметил, что спускаемый 3 июля на воду корвет «Киналиада», построенный по программе MILGEM, спроектирован в Турции и на 65 процентов комплектуется вооружением и оборудованием, произведенным в стране.