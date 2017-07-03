Пожар в центре Анкары

В центре Анкары горит четырехэтажное здание, передает Haberturk.
Идут работы по тушению пожара, для эвакуации людей из здания привлечены спасательные группы.
О причинах пожара пока не известно.
Другие подробности произошедшего не сообщается.
В центре Анкары горит четырехэтажное здание, передает Haberturk.
Идут работы по тушению пожара, для эвакуации людей из здания привлечены спасательные группы.
О причинах пожара пока не известно.
Другие подробности произошедшего не сообщается.
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