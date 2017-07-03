Компания азербайджанского бизнесмена Рашада Гафарова занималась международными грузовыми перевозками, сообщает haqqin.az.

Согласно информации, размещенной на сайте компании Р.Гафарова, Tern Transport & Trading CZ была основана в 2008 году и оказывала комплексные услуги в сфере воздушного, морского, железнодорожного и автомобильного транспорта, а также логистические услуги.







Начав свою деятельность в Азербайджане, в скором времени компания создала филиалы и склады в Чехии, Великобритании, США, ОАЭ, России и Турции. В настоящее время Tern Transport & Trading CZ является одним из лидеров в сфере автомобильных грузоперевозок в Европе.

На сайте компании говорится, что она готова доставить груз из любой точки мира в любой пункт назначения. Помимо перевозок также занимается хранением грузов, управлением грузопотоком, оказывает таможенные и страховые услуги.

Tern Transport & Trading CZ работает на всех континентах в десятках стран. У компании имеются складские комплексы в Азербайджане и Европе.

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Азербайджанский бизнесмен, руководитель компании Tern Transport & Trading CZ Рашад Гафаров найден убитым в собственной машине в Праге. Об этом сообщает чешское телевидение Nova TV.

Согласно информации, на теле бизнесмена найдены многочисленные ножевые ранения.

Полиция Праги пока не раскрывает деталей произошедшего.

«Нам лишь сообщили, что Рашад Гафаров найден мертвым в своей машине», — сказали журналистам в Посольстве Азербайджана в Чехии.