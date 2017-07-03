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Обвал в Ени Гюнешли

 

В Сураханском районе Баку на территории поселка Ени Гюнешли произошел обвал, сообщил начальник Экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки МЭПР Азиз Гаралов, передает АПА.

По его словам, на территории Гюнешлинского плато от влияния тектонического разлома (Зых-Гум адасы-Банка Макарова) просел грунт в направлении вертикального склона, на поверхности земли образовались трещины различных размеров.

Начальник экспедиции сказал, что Гюнешлинское плато является древней оползневой территорией. По словам А.Гаралова, в результате обвала несколько домов подверглись деформации.

А.Гаралов отметил, что в результате проведенных мониторингов в динамике оползневого процесса на локальных участках на территории Зых-1, а также в динамике процесса обвала вдоль улицы М.Ибрагимова в поселке Масазыр и в динамике оползневого процесса от влияния природных и техногенных факторов на территории «Зели голю» зарегистрирована относительная активность.

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