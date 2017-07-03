Саудовский король отказался ехать на саммит G20

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд отказался ехать на саммит G20. Об этом сообщает The Daily Sabah со ссылкой на саудовский дипломатический источник.

По словам дипломата, король принял такое решение из-за кризиса в отношениях с Катаром. Вместо Салмана на саммит отправится глава Минфина Мухаммед аль-Джадан.

Ранее поездку на встречу «Большой двадцатки» отменил бразильский президент Мишел Темер, которого обвинили в коррупции.

Саммит «Большой двадцатки» состоится в Гамбурге 7-8 июля. Ожидается, что в эти дни пройдут протесты против глобализации, в которых примут участие десятки тысяч человек.

28 июня сообщалось, что больше 200 сотрудников берлинской полиции, командированных в Гамбург, были преждевременно отправлены домой после устроенной секс-вечеринки с оружием.