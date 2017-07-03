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Экс-глава Ясамала: «Спасибо Ильхаму Алиеву, что уволил меня»

 

Бывший глава Исполнительной власти Ясамальского района Ибрагим Мехтиев прокомментировал местным СМИ свое увольнение. В интервью журналистам Ибрагим Мехтиев заявил, что благодарен главе государства за принятое решение.

«Про меня распространили неверную информацию. Но глава государства правильно сделал, что освободил меня от должности. Спасибо ему за это», - сказал Ибрагим Мехтиев в интервью изданию Olke.az.

Бывший чиновник также поделился своими планами на будущее. По его словам, он намерен отдыхать у себя дома.

Ибрагим Мехтиев также опроверг информацию ряда СМИ о том, что владеет крупным бизнесом в Азербайджане.

«В Баку у меня есть только дача. Что касается моего сына Гасана, то он долгие годы работал в зарубежных нефтяных компаниях и в настоящее время проживает за границей», - сказал он.

Напомним, в прошлую субботу по распоряжению президента Ильхама Алиева глава Исполнительной власти Ясамальского района Баку Ибрагим Мехтиев был уволен с занимаемой должности. Позднее помощник главы государства Али Гасанов заявил, что Ибрагим Мехтиев был наказан за самовольное решение о сносе мечети Гаджи Джавад на территории «Советской».

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Экс-глава Ясамала: «Спасибо Ильхаму Алиеву, что уволил меня»
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