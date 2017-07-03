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В Новороссийске задержали мужчину с крокодилом видео

 

Мужчину с крокодилом задержали на улице Новороссийска, передает РИА Новости.

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, животное передали в зоопарк. Ранее сотрудники прокуратуры и полиции Краснодарского края приступили к изучению видео, на котором мужчина купает в Черном море крокодила на поводке.

«Не факт, что это именно тот крокодил, внешне похож. Животное передали в зоопарк Анапы «Мадагаскар». В настоящее время по данному факту ведется доследственная проверка по статье 245 УК «Жестокое обращение с животными» и статье 238 УК РФ «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщил старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин.

При этом сам хозяин крокодила утверждает, что приобрел животное в магазине в 2012 году и никаких услуг по фотографированию не предоставлял. По словам владельца, крокодил жил у него в квартире в аквариуме. При этом никаких документов на рептилию, кроме чека, у мужчины не оказалось.

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