Глава Китая прилетел в Москву

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Спецборт лидера КНР приземлился в понедельник в столичном аэропорту Внуково, передает ТАСС.

Это шестой визит Си Цзиньпина в Россию в качестве главы государства.

4 июля председатель КНР проведет переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых стороны обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, а также актуальные международные и региональные проблемы.

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры также встретятся с представителями общественности, деловых кругов и медиасообщества России и Китая.