Племянник Cабира Рустамханлы под домашним арестом

В отношении главного редактора издания BakiPost, племянника Сабира Рустамханлы Эльчина Захироглу изменена мера пресечения. Как стало известно haqqin.az, Эльчин Захироглу помещен под домашний арест.
Напомним, Эльчин Захироглу был задержан на прошлой неделе по жалобе сына депутата Милли Меджлиса Эльмиры Ахундовой — предпринимателя Хабиба Ахундова.
По словам Х.Ахундова, журналист шантажировал его грязной статьей, касавшейся его личной жизни.
«Он звонил мне, писал, шантажировал. И просил денег. Я вынужден был обратиться в полицию. Этот журналист не оставил мне другого выбора», — сказал преприниматель в беседе с корреспондентом haqqin.az.