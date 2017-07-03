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Боевики на верблюдах похитили 40 человек в Нигере

 

В Нигере боевики на верблюдах атаковали деревню. Об этом сообщает Reuters.

По данным местных властей, исламисты ворвались в поселение Нгалева, расположенное в 50 километрах от границы с Нигерией. Они убили девять мужчин и увели с собой около 40 женщин и детей.

Ответственность за нападение на себя пока никто не взял. Нигерские силовики полагают, что набег совершили члены террористической организации «Западноафриканская провинция «Исламского государства» (более известна как «Боко Харам»), ранее неоднократно пересекавшие границу.

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