Азербайджанец Эльман Пашаев в стремлении завоевать Москву в течение долгого времени представлялся там адвокатом с широкими возможностями. Отчасти это ему удалось, но потом его репутация обрела весьма скверный оттенок. Сумев втереться в доверие к известным и знаменитым россиянам и даже удостоившись оказывать им услуги юридического свойства, он не преминул использовать свои знакомства для реализации мошеннических схем. Так что не исключено, что вскоре самому Пашаеву понадобится адвокат – очень уж веские основания для привлечения его к уголовной ответственности обнаружились.

Некоторое время назад сразу в нескольких российских изданиях появились публикации, касающиеся личности уроженца Азербайджана Эльмана Пашаева, где он предстает, прямо скажем, в весьма неприглядном свете. Аферы с недвижимостью, разорение богатых и знаменитых клиентов, десятки обманутых бизнес-партнеров и другие истории криминального свойства, главным героем которых является Пашаев, предложили своим читателям российские СМИ.

Насколько все это соответствует истине? Может, как нередко бывает, шквал обвинений вызван обычным соперничеством или банальной завистью и все инсинуации не более чем происки врагов и конкурентов?

Как все обстоит на самом деле?

Первое, на чем делают акцент российские коллеги, – адвокатский статус Эльмана Пашаева, которого он якобы был лишен, но, тем не менее, продолжал заниматься юридической деятельностью, вводя своих клиентов в заблуждение (http://c-ib.ru/obshhestvo/40065.html). Как оказалось, это абсолютная правда. В 2011 году Эльмана Пашаева исключила из своих рядов Адвокатская палата Москвы, а в 2014 году – и Адвокатская палата Краснодарского края, где он подвизался после осечки в российской столице. Нового адвокатского удостоверения с того времени господин Пашаев так и не получил (http:/izvestia.ru/news/578018).

Что же могло послужить причиной лишения адвокатского статуса человека, который до самого последнего времени был известен как ярый борец за справедливость и защитник всех униженных и оскорбленных?

На этот счет российские СМИ предлагают несколько версий. Так, издание «Национальные интересы» (http://niros.ru/other/95129-dela-i-lyudi.html) считает, что Эльман Пашаев не слишком разборчив в выборе дел, за которые берется, руководствуясь, по-видимому, не столько их судебными перспективами, сколько размерами гонорара. В материале, на который приведена ссылка, описывается очень показательная история, в которой Пашаев фигурирует в качестве защитника некой гражданки Лаврентьевой в тяжбе с бывшим мужем – помощником депутата Государственной Думы РФ Александром Угничем.

Объектом спора был особняк в элитном поселке стоимостью несколько миллионов долларов. Пашаев настолько хорошо выполнил свою работу, что в итоге оказался фактическим владельцем 50-процентной доли в этом объекте недвижимости, со временем выкупив у Лаврентьевой за несколько миллионов рублей и оставшуюся половину.

В этом же материале фамилия Пашаева упоминается и в связи с расследованием загадочной смерти Николая Байкова - звонаря храма Христа Спасителя в Москве, которой предшествовали странные события с его жилплощадью в центре российской столицы, на которую незадолго до скоропостижной кончины супруга его жена прописала два десятка приезжих.

Еще один подозрительный эпизод, связанный с Пашаевым, указывает на его весьма активную деятельность на рынке недвижимости. Эта история очень подробно описана в материале «Она еще поборется», размещенном на информационно-аналитическом портале «Советник президента». Если вкратце, то не посчастливилось гражданке Алле Адыловой встретить на своем жизненном пути этого самого Эльмана Пашаева с сотоварищи.

Женщина утверждает, что люди из этой компании «и в тюрьму посадили, и дачу обманом отняли, и с взяткой подставили». Из того же материала можно сделать вывод, что господин Пашаев не гнушался и участием в переселении коренных москвичей определенного социального статуса (одинокие старики, алкоголики, наркоманы) в такие заброшенные деревни, как, например, населенный пункт Тейково в Ивановской области.

Не менее мрачные сведения опубликовала общественно-политическая газета «Деловая трибуна», утверждающая, что лишение Эльмана Пашаева адвокатского статуса могло быть связано с еще одним видом деятельности, в котором у него найдется мало конкурентов. (http://newtribuna.ru/news/2017/05/19/79742/). Речь идет о бракоразводных процессах, причем тех, инициаторами которых стал сам Пашаев! Как это происходило? Довольно просто.

Вначале ушлый адвокат делает все, чтобы как можно ближе сойтись с будущей жертвой. Обычно это мужчина. Затем начинает настойчиво предлагать совместить отдых с приятным времяпрепровождением либо в компании куртизанок, либо своих сотрудниц. При этом ведутся бесконечные разговоры про адюльтер, любовные победы на стороне и т.д.

Параллельно его супруга активно обрабатывает жену жертвы: нахваливает мужа, особенно усердно выделяя его внешние данные и удивляясь, как девушка или женщина не боится, что такое сокровище уведут прямо из-под ее носа. Далее следует рассказ о том, что она в свое время тоже подозревала Эльмана в неверности и, чтобы развеять сомнения, воспользовалась услугами хорошего детективного агентства, контакты которого у нее совершенно случайно остались в записной книжке. Короче, она с готовностью делилась «полезными» контактами с новообретенной подругой.

Ну а когда раззадоренный Пашаевым супруг теряет бдительность, можно считать, что семья жертвы обречена – измена будет задокументирована, свидетели дадут какие угодно показания. При этом Пашаев из лучшего друга моментально превращается в благородного защитника семейных ценностей, предлагающего за солидный, разумеется, гонорар, развести несчастную с изменником, отсудив у него львиную часть имущества.

Хотелось бы думать, что упоминание фамилии нашего соотечественника в такого рода бракоразводных процессах – просто совпадение, однако количество разводов по такому сценарию, где он выступал адвокатом, наводит на мысли об обратном. Публикации на эту тему можно найти на официальных сайтах изданий Право.ру, Life.ru, Compromat.ru, Argumenti.ru, Kp.ru, Stringer-news.com и целом ряде других.

Как следует из статей в российских СМИ, Пашаев не останавливался на простой победе в бракоразводном процессе - его цели более глобальные. В подавляющем большинстве случаев раздел совместно нажитого имущества завершался выделением в нем 50-процентной доли каждому из бывших супругов. И всё бы ничего, но долю оставшейся одной женщины Пашаев практически сразу выкупал, причем с солидным дисконтом от реальной рыночной цены. Далее новообретенное имущество оформлялось на кого-нибудь из членов его многочисленной родни, а затем всеми правдами и неправдами он добивался и второй половины состояния разбитой им же семьи.

Ради достижения этой цели применяется довольно обширный арсенал приемов и уловок. Самое простое и часто используемое – заселение. Выглядит это следующим образом: довольно многочисленная группа бесцеремонно ведущих себя людей делает де-факто не пригодной для проживания вторую половину жилья. Соответственно любые попытки владельца продать такой актив кому-либо, кроме самого Пашаева, обречены на неудачу.

Но вот в последнее время адвокату не везло. После того как его жертвы раскрывают схему отъема, они перестают совершать ошибки и, вместо того чтобы продавать ему оставшиеся 50 процентов земли или недвижимости, они вообще не совершают никаких действий с активами. В результате Пашаев в настоящее время является обладателем нескольких 50-процентных долей земельных участков со строениями, на которых он ничего не может возвести, и проживает в доме, который одна из его жертв изначально использовала в качестве бани.

Если верить публикациям, а факты там, как ни крути, железные, сейчас Эльман Пашаев принимает самое активное участие в урегулировании семейного конфликта актера Алексея Панина. А еще лишенного адвокатского статуса защитника можно встретить в заметках, посвященных личной жизни певицы Кати Лель. В прессе высказываются опасения, что в самом скором времени в светской хронике появятся сообщения о фатальных изменениях ее семейного статуса.

Впрочем, как следует из многочисленных сообщений в Рунете, Эльман Пашаев имеет талант извлекать хорошую прибыль не только из бракоразводных процессов, но и из самых простых межличностных отношений. Как и в предыдущем варианте, сначала он предельно сближается с человеком, а затем начинает искать возможности извлечь из знакомства максимальную выгоду.

Как правило, монетизация отношений начинается с этапа «дружба семьями». После этого Пашаев настойчиво предлагает разнообразные услуги. Это может быть помощь в получении «красивого» номера одного из сотовых операторов (если жертва принимает такой подарок, Пашаев получает доступ ко всем переговорам человека и географии его передвижений).

Отдельное направление «работы» Эльмана – внедрение в ближайший круг общения своей жертвы своих людей. Он старательно рекомендует замечательных домработниц, водителей, великолепных сотрудников, каждый из которых, как потом выясняется, сильно ему чем-то обязан, в основном самим фактом нахождения на свободе.

Чаще всего «близкий друг» начинает дурить голову хозяев с крайне выгодных предложений приобрести за половину рыночной стоимости недвижимость и при этом помочь в ведении уголовных и административных дел. Если «клиент» соглашается, деньги под сделки передаются исключительно без расписки, или их стряпает не сам Пашаев, а кто-либо из его многочисленного окружения. Само собой, все дела, даже самые незатейливые, максимально затягиваются, дабы еще крепче связать «адвоката» и его жертву. К тому моменту, когда человек понимает, в чьих лапах он оказался, бывает уже слишком поздно, чтобы без потерь вырваться из умело сплетенной паутины. Почему? Да потому, что происходит это чаще всего после двух-трех непостижимым образом сорвавшихся сделок по покупке квартир или земельных участков (с деньгами, и немалыми, исчезают какие-то посредники, с которыми Пашаев очень правдоподобно обещает расправиться самым суровым образом) и проигранных в связи с обстоятельствами непреодолимой силы судов.

Подозревать, что обвинения в адрес нашего соотечественника во многом надуманные, увы, не приходится - однако, информация с открытых серверов российской судебной системы обычно достоверна. Во всяком случае Эльман Пашаев как минимум фигурирует в делах № 2-12502012 и М-10832012, в которых речь идет об обмане при приобретении квартиры, деле № М-99972017, связанном с приватизацией объекта недвижимости, а также деле № 02-21902017.

Отмечали российские СМИ и тесную деловую связь Пашаева с бизнес-леди Татьяной Борисовной Филатовой, специализация которой заключается в фантастическом умении брать многомиллионные кредиты и не возвращать их. На протяжении долгого времени Пашаев всячески ограждает ее от претензий многочисленных кредиторов. Будучи единственным владельцем и по совместительству генеральным директором ООО «ТПП «Регион Ювелир», эта дама смогла получить кредиты как минимум в 9 банках на общую сумму, превышающую 1 миллиард рублей, которые почему-то не посчитала нужным должным образом обслуживать.

Среди пострадавших от ее действий кредитных организаций в первую очередь можно выделить ОАО «Газпром банк» (кредит 450 млн. руб. дело № М-56754152017), АКБ «СЛАВИЯ» (АО) (кредит 25 млн. руб. дело № 02-25372017), КБ «БТФ» (ООО) (кредит 70 млн. руб. дело № 02-07852017), АКБ «АК БАРС» (ПАО) (кредит 100 млн. руб. дела № 2-1759/2017, М-608/2017, № 9-88/2017, М-596/2017) и ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (кредит 60 млн. руб. дело № 2-2919/2017, М-1858/2017).

Пострадали от действий Филатовой и физические лица, совокупный ущерб которых превышает 100 миллионов рублей (дела № 2-1699/2017, М-532/2017). Примерно столько же потеряли и юридические лица, которым не повезло связаться с подругой Пашаева.

Отчего об уголовных делах в отношении этой дамы не трубят на каждом шагу? Да потому, что кредитные организации не хотят выносить сор из избы и выставлять напоказ свои промахи, опасаясь наступления серьезных последствий со стороны Центрального Банка России, который, как известно, в последнее время предъявляет к представителям российского банковского сообщества повышенные требования, в том числе и по качеству кредитных портфелей. Этим-то обстоятельством Татьяна Филатова и ее друг очень умело воспользовались.

Доподлинно неизвестно, проявляет Эльман Пашаев такую трогательную заботу о госпоже Филатовой на возмездной или безвозмездной основе. Однако учитывая его богатый опыт «адвокатской» деятельности, российские журналисты логичное предположение, что дружба этих людей как минимум не случайна.

В настоящее время Эльман Пашаев всеми силами пытается откреститься от обвинений, которые звучат в прессе в его адрес. Правда, он не выступает с опровержениями, а старается сделать менее прозрачной связь между описываемыми в публикациях событиями и своей персоной. Так, с недавнего времени он уже представляется руководителем не правового центра «Минара» (под вывеской которого действовал несколько лет), а международной юридической компании «Эльман Групп» (представительство которой, кстати, есть и в Баку).

Смена названия и вектора деятельности понадобилась, скорее всего, потому, что Пашаев понимает - в России у него под ногами земля начинает гореть все сильнее (в отношении него по совокупности заявлений от пострадавших вполне могут завести уголовное дело) и готовит себе пути отступления в Азербайджан, где надеется найти для себе новое место под солнцем.

Он очень надеется на свою фамилию, однако относительно принадлежности Эльмана к уважаемому в нашей стране роду, о чем он любит делать намеки, есть большие сомнения. Учитывая, что Пашаев родился в отдаленном горном селении Шеки, а на все вопросы о родне заученно повторяет, что вся все погибли в автокатастрофе, возникает подозрение, что когда-то этот предприимчивый человек просто взял и оформил себе документы на перспективную фамилию.

Но от скандальной славы, заработанной Эльманом в России, ему не убежать, и может статься, что в Азербайджане в вопросе о его происхождении разберутся самым серьезным образом.