Убитый Гафаров был компаньоном посла Азербайджана в Чехии

Найденный мертвым в Праге Рашад Гафаров занимался бизнесом в сфере международных перевозок и логистики. Как удалось выяснить haqqin.az, партнером по бизнесу Рашада Гафарова был посол Азербайджана в Чехии Фарид Шафиев.

Кроме того, выяснилось, что за два дня до своей гибели, 28 июня, Рашад Гафаров находился в Баку.

В биографии Гафарова указано, что он некоторое время работал в международной логистической компании Panalpina. Источник haqqin.az также сообщил, что между Рашадом Гафаровым и данной компанией произошел конфликт, который позже был урегулирован и стороны пришли к взаимопониманию.

Отметим, что ранее в полиции Праги haqqin.az заявили, что в настоящее время обрабатываются все версии случившегося. В Посольстве Азербайджана в Чехии также сказали, что держат это дело под контролем.