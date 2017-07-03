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Умирает двухлетняя Марьям Талышинская! Помогите! приемная haqqin.az

Автор: Редакция haqqin.az 

В дом известного в Азербайджане врача-отоларинголога Айдына Талышинского пришла беда. Человек, который за свою врачебную практику спас сотни ребятишек и за которого неустанно молятся родители избавленных от недуга малышей, сегодня бьется за жизнь собственной внучки.

У годовалой девчушки с прекрасным древним именем Марьям диагностировано тяжелое заболевание - кардиомиопатия.

Талышинский – настолько известный и уважаемый врач, что все клиники Баку, как государственные, так и частные, готовы были оказать любую возможную помощь. И оказывали: где-то провели сложные анализы, где-то лечили, где-то предоставили реанимобиль. Но все усилия, увы, давали ребенку облегчение лишь ненадолго.

Родители отвезли Марьям в одну из ведущих университетских клиник Турции, где ребенку провели курс лечения. Но опять эффект был кратковременным.

Сейчас малышка вновь госпитализирована, ей проводят дорогостоящую поддерживающую терапию. А несколько дней назад в Бакинском центре сердца состоялся консилиум лучших кардиологов страны и приглашенных известных итальянских специалистов. Все сошлись во мнении о необходимости безотлагательной операции на митральном клапане. Однако делать ее такому маленькому ребенку можно только за рубежом.

Положительный ответ о возможности операции пришел из Парижского кардиоваскулярного центра. Однако хирургическое вмешательство будет стоить 32 тысячи евро даже с учетом существующих во Франции специальных скидок для врачей и их близких.

Однако материальные возможности семьи за время болезни девочки истощились, и сразу найти такую сумму вряд ли удастся. А операция нужна срочно.

Сам Талышинский как истинный интеллигент - человек по натуре настолько деликатный и застенчивый, что даже к своим близким знакомым не обращается за материальной помощью. Но его друзья и коллеги, к которым присоединился и весь коллектив haqqin.az, решили призвать всех, кто знает этого замечательного врача, чьих детей он спасал, кому протянул в трудную минуту руку помощи – а таких немало, помочь теперь всем миром Айдыну Талышинскому, а главное, его крошечной внучке.

Большая надежда у друзей врача и на государственную поддержку. Династия блистательных врачей Талышинских заслужила это.

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