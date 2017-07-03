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Пресс-секретарь Эрдогана анонсировал решение катарского кризиса

 

Ближайшие несколько дней будут очень важными для урегулирования кризиса вокруг Катара, согласие в поиске решения растет, заявил в понедельник пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Разорвавшие с Катаром отношения четыре арабских страны — Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет — ранее согласились продлить Дохе срок ответа на ультиматум на 48 часов.

"Турция поддерживает отношения со всеми странами Персидского залива, и эти отношения продолжаются в нормальном режиме. Недавно эту тему наш президент Эрдоган обсуждал с президентом США Трампом. Думаю, результаты этих переговоров мы уже начинаем видеть. Становится понятно, что усиливается согласие в поисках решения по урегулированию катарского кризиса. Ближайшие дни в этом смысле будут очень важными", — сказал Калын на пресс-конференции в Анкаре в понедельник.

Он добавил, что цель создания турецкой военной базы в Катаре — "обеспечить безопасность не только Катара, но и всего региона".

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Пресс-секретарь Эрдогана анонсировал решение катарского кризиса
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