В России обнаружили могилу азербайджанского воина

В России обнаружена могила погибшего во время Второй мировой войны азербайджанского солдата. Как сообщают российские СМИ, Абдул Гейдар оглу Оруджалиев погиб в 1943 году во время боев на хуторе Нещадимовском Славянского района Краснодарского края.

Солдата похоронили на хуторском кладбище местные жители Акулина Гавриловна Савченко со своей семилетней дочкой Раисой. Девочка все эти годы охраняла могилу солдата.

В результате расследования в этом году было установлено, что неизвестным солдатом является А.Оруджалиев. Было принято решение перезахоронить его в братскую могилу на хуторском кладбище. В церемонии похорон приняли участие официальные лица края.

Компетентные органы Азербайджана были проинформированы в связи с произошедшим.