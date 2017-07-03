Этот университет Азербайджана использует уникальные формы экзаменов

Западный университет — один из ведущих частных университетов — использует уникальные модели экзаменов.

Наряду с существующими формами экзаменов (метод текста, устный экзамен, обзорный экзамен, открытые вопросы), в новые модели экзаменов входят такие вопросы, как «Открытая книга», «Презентация», «Решение кейса», применяемые на международном академическом уровне.

Эти методы помогут усвоить не только теоретические и практические знания, но и, отдаляя студентов от поверхностных знаний и зубрежки, выявляют и развивают у них способность рассуждать и анализировать.

Еще один интересный факт — в университете студенты сами определяют форму экзамена.

По данным Экзаменационного центра, во время проведения экзамена по методу «Открытая книга» студенты в желаемом количестве могут использовать книги, лекции и дополнительные учебные материалы.

Кроме того, вопросы составляются так, что напрямую ответы в этих материалах найти невозможно.

В книге студент может увидеть какую-то дату, название, другие сведения, но вопрос требует от студента как от будущего специалиста выявить причину какого-либо процесса и выразить отношение к поставленной цели.

Метод «Решение кейса» связан с решениями задач, поставленных на основе реальных проблем.

В это время студент, анализируя общее представление положения, недостатки, находит источник их возникновения, а самое главное, готовит предложения для устранения проблемы.

Добавим, что Западный университет на основе сделанных изменений подписал еще одну инновацию в оценивании заданий студентов.

Так, для студентов, не показавших положительные результаты на экзаменах, организованы бесплатные интенсивные курсы и часы консультации.

Доводим к сведению, что с точки зрения качества учебы, материально-технической базы и международных связей Западный университет является одним из ведущих вузов.

Международная сеть университета охватывает более 200 учебных заведений.

В рамки этих связей входит сотрудничество преподавателей, программы договоров студентов, а также проекты двойного диплома и т.д.