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Башню из человеческих черепов раскопали в Мексике

 

Сотрудники Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили башню, сложенную из черепов мужчин, женщин и детей. На поиски у ученых ушло более двух лет, а сама находка дает новые знания о культуре ацтеков, сообщает Reuters 3 июля.

Более 650 черепов нашли в Мехико, недалеко от места, где до прихода в страну испанцев находился древний храм Темпло Майор, также известный как пирамида ацтекского бога солнца и войны Уицилопочтли. Из черепов получилось сооружение диаметром шесть метров. По словам ученых, перед помещением в башню отделенные от тел головы выставлялись на цомпантли — специальных стойках, существовавших в ряде мезоамериканских цивилизаций.

Легенда о башне из человеческих останков несколько столетий наводила ужас на мексиканцев, но прямых доказательств ее существования до настоящего момента не было.

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