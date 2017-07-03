Total инвестировала в Иран $5 млрд

Французская нефтегазовая компания Total подписала в понедельник в Тегеране контракт на разработку газового месторождения. Total стала первой западной нефтегазовой компанией, которая вернулась в Иран после отмены экономических санкций, сообщают иранские СМИ.

По их данным, французская компания возглавит консорциум по разработке 11-го офшорного участка месторождения «Южный Парс». В консорциуме группе Total принадлежит 50,1% акций, китайской корпорации CNPC — 30%, иранской компании Petropars — 19,9%.

Генеральный директор группы Total Патрик Пуйянне и министр нефти Ирана Бижан Зангане подписали контракт на $4,8 млрд, который рассчитан на 20 лет, сообщает иранский телеканал «Пресс-ТВ».

Пуйянне примет президент Ирана Хасан Роухани.