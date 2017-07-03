Путин и Эрдоган обсудят Сирию

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита G20 в Гамбурге в ходе переговоров сделают акцент на теме урегулирования кризиса в Сирии и координации действий Анкары и Москвы в регионе. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«При обсуждении международных и региональных вопросов основной акцент ожидается на проблематике сирийского урегулирования — тесное взаимодействие России и Турции позволило установить в Турции режим прекращения боевых действий, наладить межсирийские консультации в астанинском формате. На повестке дня — реализация концепции зон деэскалации», — сказал Ушаков.